حماس: الدماء الطاهرة من شهداء جنين هي الضمان الأكيد لاستمرار معركة التحرير

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم الاثنين ان الدماء الطاهرة من شهداء جنين هي الضمان الأكيد لاستمرار معركة التحرير حتى رحيل الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية.

وشدد على ان هدا الفعل البطولي من الشباب الثائر في الضفة الغربية المنتفضة لن يتوقف إلا بطرد الاحتلال واقتلاع مستوطناته.

ودعا قاسم لأوسع مشاركة في تشييع شهداء فجر اليوم في مدينة جنين واعلان الاضراب الشامل، ناعياً شهداء مدينة “جنين القسام” الذين ارتقوا فجر اليوم بعد اشتباك بطولي مع جنود جيش الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

بدوره اكد عبد اللطيف القانوع أن جنين تنتفض من جديد لمواجهة قوات الاحتلال الصهيوني الذي يحاول اقتحام المدينة في مشهد بطولي يرسمه فرسانها الميامين يعبر عن أصالة شعبنا في مقاومة المحتل.

ورأى أن “ما حدث اليوم في جنين دليل على أن مقاومة شعبنا متصاعدة ومتواصلة ضد المحتل الصهيوني وأنه لا يمكن أن تنكسر إرادة شعبنا أمام غطرسة الاحتلال وجرائمه”.

كما أشار إلى أن ارتقاء 4 شهداء في مواجهات جنين وقبلها في مواجهات بيتا يتطلب وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع اليد الثقيلة عن المقاومة وإطلاق العنان للشباب الثائر في الضفة الغربية لردع الاحتلال.

وختم بالقول “رحم الله الشهداء الأبطال وستظل دماؤهم الزكية وقوداً لانتفاضة شعبنا ونبراساً يضييء الطريق لاستنهاض همم الشباب الثائر لمواجهة جرائم الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم +وكالات