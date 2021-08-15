سماع دوي انفجارات في كابل

ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن “عدة انفجارات سمعت في العاصمة كابل وسط استمرار حالة من الغموض في أعقاب دخول حركة طالبان المدينة والرحيل المفاجئ للرئيس أشرف غني عن البلاد”.

وقالت القناة “الإخبارية” الأولى الافغانية إن “دوي انفجارات سمع في العاصمة”، في حين قال سكان حي ماكروريان وسط المدينة إنهم “سمعوا دوي انفجارين متوسطي الشدة”.

وأفادت مصادر محلية أن “الأجواء هادئة بوجه عام، لكن نقاط التفتيش التابعة للشرطة باتت خالية من عناصرها بعد أن تم حل قوات الأمن”.

من جهتها، أكدت قناة “أريانا” نيوز التلفزيونية نقلا عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن “مقاتلي الحركة باتوا يسيطرون على جميع مناطق العاصمة الأفغانية كابل”، وقال إن “الوضع في كابل تحت السيطرة وأن الدوريات الليلية ستبدأ قريبا”.

المصدر: روسيا اليوم