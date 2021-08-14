حزب الله واصل أنشطته العاشورائية في صيدا

واصل حزب الله أنشطته إحياء لذكرى كربلاء الإمام الحسين (ع) في صيدا وبلدات الجوار، وتنوعت المجالس الحسينية بين مجالس الفتية والمجالس النسائية وتوزيع الطعام على حب أهل البيت(ع)، وحلقات وتجمعات اللطم، وفق اجراءات صحية مركزة نفذتها فرق التطوع في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، وشملت مدينة صيدا في مجمع الزهراء وبلدات حارة صيدا، الغازية، عنقون، كفرحتى، بنعفول. كما أقيمت المجالس الحسينية بالتعاون مع حركة “أمل” في بلدات زغدرايا وقناريت وزيتا وحومين التحتا ورومين وعزة.

وتضمنت البرامج كلمات سياسية ودينية من وحي المناسبة الأليمة، تحدث فيها رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، الأب جهاد فرنسيس، رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة، المسؤول الثقافي المركزي لحركة “أمل” المفتي الشيخ حسن عبد الله، المسؤول الثقافي لحزب الله في الجنوب الشيخ محمد جمعة، الدكتور بلال اللقيس، والمشايخ يوسف خليل، الدكتور صادق النابلسي، عبد المنعم قبيسي، محمد سبيتي، خضر عامر، جعفر عاصي، حسن خليفة، محمد عساف، وسيم سلمان، محمود حمية، والسيد حسن جمول.

كما أقيمت اللطميات في المجالس كافة، ضمن الضوابط والإجراءات الصحية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام