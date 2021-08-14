المديرية العامة للنفط: التوافق على تسديد ثمن مخزون المحروقات لدى الشركات على سعر صرف 3900 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 14:58

المديرية العامة للنفط: التوافق على تسديد ثمن مخزون المحروقات لدى الشركات على سعر صرف 3900

منذ 44 mins 14 August، 2021
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لبنان

أعلنت المديرية العامة للنفط والمصرف المركزي في بيان، أنه “بعد التواصل بين وزارة الطاقة والمصرف المركزي، توافق الطرفان على ان يتم تسديد ثمن المخزون من المحروقات الموجود حاليا لدى الشركات المستوردة على سعر صرف 3900، وعليه يطلب من الشركات المستوردة للنفط تسليم السوق المحلي بالمحروقات مع إعطاء الاولوية للمستشفيات، مصانع الأدوية والامصال، الأفران، المطاحن، المرافق الحيوية، وذلك عبر جداول تصدر عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة واعتماد جدول تركيب الاسعار الصادر نهار الاربعاء الفائت، على ان تستمر كل الوزارات والادارات والاجهزة الامنية وفق صلاحياتها بمراقبة التوزيع والتزام الاسعار الرسمية المعتمدة لمنع التهريب والتخزين والبيع عبر السوق السوداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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