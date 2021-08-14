انطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد لتعقب إرهابيي داعش – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 11:54

انطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد لتعقب إرهابيي داعش

منذ 1 ساعة 14 August، 2021
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العراق - عربي وإقليمي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمال العاصمة بغداد.

وأفاد بيان للخلية بأنه “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، عند الساعة السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال بغداد”.

وأشار البيان إلى أن “وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى اشتركت بالعملية الأمنية”.

وأضاف البيان أن “العملية تهدف إلى تعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق”.

المصدر: وكالة الانباء العراقية

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