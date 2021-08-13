البنتاغون: كابول ليست تحت تهديد وشيك حاليا ولكن حركة طالبان تحاول عزلها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2021 - 23:06
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نائب الأمين العام لحزب الله لإذاعة النور: الثمن الذي يدفعه لبنان يتعلق بالعمل لإعادته للسيطرة الأميركية - الإسرائيلية
الشيخ نعيم قاسم: لا نستطيع أن نقوم مقام الدولة في تلبية حاجات الناس لكننا نقوم بدورنا ونتصدى للمساعدة بأعلى الإمكانات
الشيخ قاسم: حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية كبيرة وخطيرة في ما وصل إليه البلد ويجب أن يحاسب
الشيخ قاسم: على الحكومة أن ترشد الدعم لحصول تدرج ينسجم مع حاجات الناس والحل الوحيد أن تتشكل الحكومة اليوم قبل الغد
الشيخ قاسم: ما يظهره الرئيسان عون وميقاتي حتى الآن هو ضخ أجواء إيجابية والمعطيات تتحدث عن حوار وتجاوب في النقاش
الشيخ قاسم: عدم تشكيل الحكومة له علاقة بنقاشات ومؤثرات داخلية وحصراً بين الرئيسين وبإمكانهما حل العقد
الشيخ قاسم عن كمين خلدة: من يرتكب جرم يجب أن يتحمل المسؤولية ونتابع الموضوع مع الأجهزة الأمنية
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون دعا مجلس الوزراء للانعقاد بصورة استثنائية لمعالجة تداعيات أزمة عدم توافر المشتقات النفطية
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: أرفض عقد جلسة للحكومة التزاماً بالدستور الذي يحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة
الشيخ علي الخطيب: ليس أمامنا إلا أن نتعاون معاً على حل مشاكلنا وأولها الضغط لتأليف حكومة إصلاحية إنقاذية
الشيخ أحمد قبلان: ما أقدم عليه حاكم مصرف لبنان فعل مقصود وخطير وبمثابة إعلان حرب على الناس بالشراكة مع الطبقة السياسية
النائب محمد رعد: ما يواجهه البلد هو نتيجة سياسات خاطئة واستغلال الأجنبي ووكيله الإقليمي الأزمة للثأر لهزائمه في المنطقة
النائب جبران باسيل عبر تويتر: للحاكم ولكل من يغطيه سياسياً بقراره وهم كثر ومكشوفون أوقفوا الانفجار
نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط للمنار: ننتظر توصل حاكم مصرف لبنان ووزارة الطاقة لتسعيرة موحدة قبل تسليم المحروقات
أوجيرو: توقف الخدمات في نطاق سنترالات عكار العتيقة وفنيدق والعبودية والعريضة ومناطق مجاورة نظراً لنفاد مادة المازوت
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1632 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
وزارة الزراعة: تمديد فترة تقديم طلبات برنامج قسائم المدخلات الزراعية لدعم المزارعين للعام 2021 لغاية الجمعة 20 آب
عشرات الإصابات بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل
قوات الإحتلال تعتقل شاباً عقب الإعتداء عليه في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
5 إصابات بالرصاص المعدني جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان في بيت دجن شرق نابلس
إصابة شاب بقنبلة غاز مباشرة في الرأس خلال مواجهات مع قوات الإحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس المحتلة
مصادر يمنية: استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة
مصادر يمنية: طائرات العدوان السعودي الأميركي تشن 5 غارات على مديرية ناطع بالبيضاء وغارة على مديرية رحبة بمأرب
حركة طالبان تسيطر على قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان ولشكركاه عاصمة ولاية هلمند وتواصل التقدم في محيط كابول
الخارجية الإيرانية تدعو إلى ضمان سلامة بعثتها في مدينة هرات الأفغانية بعد سيطرة طالبان عليها
الجيش المصري يعلن عن مقتل 13 إرهابياً في اشتباكات مع إحدى قواته في شبه جزيرة سيناء
الخارجية الأميركية تعلن أنها ستوفد جيفري فيلتمان إلى إثيوبيا هذا الأسبوع للمطالبة بإنهاء القتال في منطقة تيغراي
ارتفاع حصيلة الفيضانات في تركيا إلى 27 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث متواصلة عن شخص مفقود
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مقتل شخصين وجرح 17 في انفجار وقع على متن حافلة في فوروني غرب روسيا
ارتفاع حصيلة الفيضانات في تركيا إلى 27 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث متواصلة عن شخص مفقود
فرق الإطفاء اليونانية تعلن أنها سيطرت على الحرائق التي دمرت أكثر من 100 ألف هكتار في البلاد منذ نهاية الشهر الماضي
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
البنتاغون: كابول ليست تحت تهديد وشيك حاليا ولكن حركة طالبان تحاول عزلها
منذ 54 mins
13 August، 2021
البنتاغون
كابول
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