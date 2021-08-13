قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الحرم الإبراهيمي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في الحرم الإبراهيمي في الخليل عقب صلاة الجمعة، ما فجر مواجهات، بسبب احتجاج الفلسطينيين على عمليات تجريف ساحة الحرم الإبراهيمي، والمشروع الاستيطاني بالمنطقة، لإقامة ممر للمستوطنين المتطرفين.

واطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت تجاه المصلين، واعتقلت فلسطينيا بعد الاعتداء عليه ضربًا على رأسه، في باحات الحرم الإبراهيمي، فضلًا عن إصابة العشرات بين صفوف الفلسطينيين.

وتأتي المواجهات على خلفية بدء الاحتلال العمل على إقامة مسار استيطاني يربط بين البؤر الاستيطانية الموجودة في وسط الخليل، إضافة إلى إقامة مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي ومحاولات تحويله إلى “كنيس يهودي”.

وقررت مديرية أوقاف الخليل، إغلاق المساجد في مدينة الخليل اليوم، ودعت لإقامة صلاة الجمعة في المسجد الإبراهيمي وذلك للرد على التوسع الاستيطاني بالمنطقة. كما طالبت الجهات الحقوقية والدينية والإنسانية الدولية التدخل العاجل لوقف مسلسل تهويد المسجد الإبراهيمي.

المصدر: المنار