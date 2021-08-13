مزارعو سهل القاع اعتصموا احتجاجا على عدم توافر مادة المازوت – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2021 - 15:52

مزارعو سهل القاع اعتصموا احتجاجا على عدم توافر مادة المازوت

منذ 1 ساعة 13 August، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

نفذ مزارعو سهل القاع في البقاع إعتصاما على الطريق الدولية في ساحة البلدة وقطعوا الطريق لبعض الوقت إحتجاجا على عدم توافر مادة المازوت للمزارعين.

وأطلق رئيس بلدية القاع بشير مطر بإسم المزارعين “صرخة في وجه كل مسؤول عن إحتكار هذه المادة”، وطالب “بمحاسبة المحتكرين وإيصال مادة المازوت الى المزارعين أسوة بالمستشفيات وغيرها لأن سهل القاع يوفر للبنان الخضر والفاكهة ولكن اليوم في ظل صمت الدولة أصبحت آلاف الدونمات من الأراضي في سهل القاع مهددة باليباس، ومئات العائلات مهددة بالجوع جراء يباس مواسمها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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