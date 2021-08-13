مزارعو سهل القاع اعتصموا احتجاجا على عدم توافر مادة المازوت

نفذ مزارعو سهل القاع في البقاع إعتصاما على الطريق الدولية في ساحة البلدة وقطعوا الطريق لبعض الوقت إحتجاجا على عدم توافر مادة المازوت للمزارعين.

وأطلق رئيس بلدية القاع بشير مطر بإسم المزارعين “صرخة في وجه كل مسؤول عن إحتكار هذه المادة”، وطالب “بمحاسبة المحتكرين وإيصال مادة المازوت الى المزارعين أسوة بالمستشفيات وغيرها لأن سهل القاع يوفر للبنان الخضر والفاكهة ولكن اليوم في ظل صمت الدولة أصبحت آلاف الدونمات من الأراضي في سهل القاع مهددة باليباس، ومئات العائلات مهددة بالجوع جراء يباس مواسمها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام