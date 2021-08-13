مقتل 17 مسلحا وخمسة متطوعين من قوة رديفة للجيش بهجوم شمال بوركينا فاسو

ذكرت مصادر أمنية وحكومية في بوركينا فاسو الخميس أن 17 مسلحا وخمسة من عناصر قوات الدفاع المدني الرديفة قتلوا بهجوم مسلح شمالي البلاد.

وأفاد مسؤول حكومي بأن “مسلحين وصلوا على متن نحو 20 دراجة نارية هاجموا معسكرا لقوات الدفاع في بيلاكوكا بمنطقة الساحل شمال بوركينا فاسو على الحدود مع جمهوريتي مالي والنيجر”.

وقال: “المتطوعون صدوا الهجوم ما أدى إلى تحييد 17 إرهابيا، كما قتل خمسة من بين المدافعين خلال الهجوم”.

وأشار إلى أن “القوات المسلحة تقوم بعملية تمشيط وتأمين للمنطقة”.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات منذ 2015 من قبل جماعات بينها جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيمي “القاعدة و”داعش” الإرهابيين في الصحراء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية