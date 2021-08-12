كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية لا ترد على اتصالاتنا

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية الأربعاء إن كوريا الشمالية لم ترد على المكالمات الهاتفية لسيئول عبر خطوط الاتصال وخطوط الاتصال الساخنة العسكرية لليوم الثاني على التوالي.

واضاف المسؤولون “لم يرد الشمال على مكالمات الصباح وبعد الظهر عبر مكتب الاتصال بين الكوريتين وقنوات الاتصال العسكرية في المناطق الحدودية الشرقية والغربية، بعد أن امتنعت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات المنتظمة يوم الثلاثاء”.

وحثت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية على العودة إلى طاولة الحوار، قائلة إن “التوترات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية لا يمكن أن تساعد أحدا”.

وقالت كوريا الشمالية في بيان لها في وقت سابق الاربعاء إنها “ستجعل الجنوب يدرك في كل دقيقة ما هو الخيار الخطير الذي اتخذه، وما هي الأزمة الأمنية الخطيرة التي سيواجهها بسبب اختياره الخاطئ”، وأضافت “يجب علينا أن نجعل الجنوب يفهم أنه يدفع ثمن تضييع فرصة تحسين العلاقات بين الكوريتين، والاستجابة لحسن نيتنا بسلوك عدائي”.

المصدر: روسيا اليوم