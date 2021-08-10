لقاء “اليوم الموعود” الفكري بمناسبة ذكرى عاشوراء الامام الحسين (ع)

أُقيم لقاء اليوم الموعود الفكري الواحد والتسعون الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الحسين”عليه السلام”، بإدارة العتبة الرضویة المقدسة من خلال خادمها الحاج عدنان بوشهري اليوم الثلاثاء ١٠آب٢٠٢١ ١محرم ١٤٤٣ من أصل خمسين لقاء عاشورائي سيعقدون حتى ٢٠ صفر يوم أربعين الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار لبيك يا حسين، على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

إستهله المقرئ الدولي الحاج حمزة منعم بتلاوة عطرة من القرآن الكريم .

تلته محاضرة لخطيب المنبر الحسيني حجة الإسلام سماحة الشيخ قاسم الجرمقي مدير دائرة الثقافة في الجمعية متحدثاً عن قيمة الانسان في هذه الحياة الدنيا فهي ليست بقوته وليس بحجمه بل بما قيمه الله وأعطاه من قيم للتدبر والتعقل والتعلم والتفكر من خلال العقل، فالانسان ممثل الله في هذا الوجود إن اختار طريق الله ونبذ الشيطان من خلال انتهاجه خط محمد وآل محمد فهم سفن النجاة ، وقبطان السفينة هو الامام الحسين “ع”.

واختتم اللقاء بدعاء الفرج مع الرادود الحسيني الحاج عبدالله روماني.

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية