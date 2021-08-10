الرئيس بري يدعو إلى جلسة عامة قبل ظهر الخميس المقبل في قصر الاونيسكو للنظر في قرار الاتهام في تفجير مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2021 - 11:46

الرئيس بري يدعو إلى جلسة عامة قبل ظهر الخميس المقبل في قصر الاونيسكو للنظر في قرار الاتهام في تفجير مرفأ بيروت

منذ 56 mins 10 August، 2021
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