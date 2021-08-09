مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمالي نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 9 2021 - 22:54

مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمالي نابلس

منذ 1 ساعة 9 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة