المعصراوي يتصل بالموسوي مهنئا برد المقاومة الحاسم على العدوان الصهيوني

أجرى الأمين العام للمؤتمر القومي العربي من القاهرة مجدي المعصراوي اتصالاً بمسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي، مهنئاً بالردّ الحاسم والصارم للمقاومة الإسلامية على الغارات الصهيونية على الجنوب اللبناني، مؤكّداً في ذلك على ثبات قواعد الاشتباك التي رسمها لبنان المقاوم بعد العدوان الصهيوني الكبير في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2006.

ونقل المعصراوي للموسوي اعتزاز الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وأعضاء المؤتمر بصمود المقاومة في لبنان وحفاظها على جاهزيتها في الردّ على أي عدوان صهيوني رغم الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، ورغم الحصار الاقتصادي والمالي والاجتماعي المفروض عليه بهدف إخضاعه للإملاءات الأمريكية والغربية والصهيونية.

وتمنى المعصراوي خلال حديثه مع الموسوي “للبنان الشقيق سرعة الخروج من المحنة المفروضة عليه، والإسراع بتشكيل حكومة قادرة وجامعة تكون مدخلاً لمعالجة كل الأزمات وتضع خارطة طريق لإنقاذ لبنان من أجواء الفساد والاحتكار والارتهان للقوى الخارجية، حيث أن لبنان، كان وما يزال، في عيون أشقائه العرب مصدراً للإشعاع الحضاري والثقافي، وقلعة للنهضة القومية الشاملة، وسداً منيعاً بوجه الأعداء الطامعين في خيراته وفي موارد أمّتنا العربية”.

المصدر: بريد الموقع