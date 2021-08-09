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August 9 2021 - 02:00

تضحية المنار محفورة في ذاكرة معلولا

منذ 5 ساعة 8 August، 2021
تقارير مصورة - سورية - عربي وإقليمي

مدينة معلولا السورية تكرم شهداء المنار برفع لوحة حجرية تحمل اسماءهم عند مدخلها.

المصدر: قناة المنار

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