السيد حسن نصرالله: اي غارة جوية اسرائيلية على لبنان سيتم الرد عليها حتما وبشكل مناسب ومتناسب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2021 - 04:02

السيد حسن نصرالله: اي غارة جوية اسرائيلية على لبنان سيتم الرد عليها حتما وبشكل مناسب ومتناسب

منذ 7 ساعة 7 August، 2021
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