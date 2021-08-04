العراق: انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر “داعش” وتأمين خطوط نقل الطاقة في نينوى

أعلنت مديرية الحشد الشعبي الاربعاء انطلاق قوة مشتركة بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم “داعش” الارهابي وعدد من المطلوبين في محافظة نينوى وتأمين خطوط نقل الطاقة.

وذكرت المديرية في بيان لها ان “العملية انطلقت من 5 محاور بمشاركة اللواء 33 والأقسام التابعة لقيادة العمليات بإسناد من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية ومقاومة الدروع والطبابة التابعة لهيئة الحشد الشعبي وقطعات الجيش وقطعات من فوج سوات نينوى”.

وأضافت المديرية أن “العملية تشمل تفتيشا وتدقيقا أمنيا في قرى جنوب غرب الموصل وتشمل قرية الشيخ يونس و قرية الحسينية وقرية الإبراهيمية وقرية اللزاگة وقرية الدباچة، فضلاً عن تأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الارهابية”، وأوضحت أن “القوة المشتركة توزعت على خمسة محاور رئيسة لإتمام الواجب المناط بها لتجفيف مصادر الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائيا”.

المصدر: السومرية