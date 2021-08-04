مراسل المنار: حرائق كبيرة في كروم الزيتون والسنديان جراء القذائف الإسرائيلية المعادية في محيط راشيا الفخار ومناشدة من أجل إطفائها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 16:22

مراسل المنار: حرائق كبيرة في كروم الزيتون والسنديان جراء القذائف الإسرائيلية المعادية في محيط راشيا الفخار ومناشدة من أجل إطفائها

منذ 54 mins 4 August، 2021
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