ماكرون: سنقدم مساعدات طارئة إلى لبنان ولكن دون منحه “شيكا على بياض”

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلده سيقدم مساعدات طارئة تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو إلى لبنان، لكن دون منحه “شيكا على بياض”.

وصرح ماكرون، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في مستهل مؤتمر المانحين للبنان، بأن فرنسا ستوفر المزيد من اللقاح ضد فيروس كورونا إلى لبنان، موضحا أن الحديث يدور عن خطة لإرسال 500 ألف جرعة إضافية من اللقاح إلى لبنان.

في الوقت نفسه، شدد الرئيس الفرنسي على أن الأولوية بالنسبة للبنان لا تزال تكمن في تشكيل حكومة ستعمل على تطبيق إصلاحات، قائلا: “لن يكون هناك شيك على بياض للبنان”.

وذكر الرئيس أن الأزمة التي يمر بها لبنان حاليا ليست “نتيجة قضاء وقدر” بل إن سببها يعود إلى نظام سياسي يعاني من خلل وظيفي.

وأكد ماكرون على ضرورة أن يطلع الساسة اللبنانيون الشعب على الحقيقة فيما يخص التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

المصدر: وكالة رويترز