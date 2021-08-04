ايران تصدر اول رخصة تاكسي جوي

أعلن المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة مطار “بيام” الدولي (غرب طهران) عن إصدار أول رخصة تاكسي جوي.

وقال نادر ثناكو مطلق في تصريح صحفي : ومن الخطط التي تم متابعتها بجدية في المطار منذ عام مضى إطلاق التاكسي والإسعاف الجوي، والتي تم ترخيصها من قبل القطاع الخاص من منظمة الطيران المدني في ضوء امكانيات مطار “بيام”.

واضاف المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة مطار “بيام” الدولي: مع بدء نشاط تاكسي البرز الجوي في مطار “بيام” الدولي في المستقبل القريب، سيكون من الممكن إنشاء رحلات جوية ونقل الركاب إلى جميع المطارات في البلاد، وخاصة المطارات التي لا يوجد بها العديد من خدمات الطيران.

واوضح ثناكو مطلق انه وفقًا للسياسات العامة لتطوير النقل والشحن الجوي في ايران فإن إنشاء ارضية مناسبة لهذه القضية المهمة هو على جدول أعمال وزارة الطرق والتنمية الحضرية، التي اتخذت خطوة كبيرة للنهوض بهذا الهدف من خلال إصدار ترخيص التاكسي الجوي في مطار “بيام”.

المصدر: وكالة انباء فارس