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August 4 2021 - 02:18

الاتحاد التونسي للشغل يعرب عن رفضه التدخل الأجنبي ويحذر من الانزلاق إلى سياسة المحاور

منذ 60 mins 4 August، 2021
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي
تونس - عربي وإقليمي

أعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي لبلاده، محذرا من “الانزلاق إلى سياسة المحاور”.

وفي تصريح عقب انعقاد الهيئة الإدارية للمنظمة بمدينة الحمامات، حذر نور الطبوبي من “انزلاق تونس إلى سياسة المحاور”، معربا عن “رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي التونسي”.

وأشار إلى التبرعات والهبات التي تم تقديمها إلى تونس من عدة دول في إطار المساعدة على مجابهة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة أن “تعول تونس على نفسها، والعمل من أجل البناء الإقتصادي”.

المصدر: وكالات

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