اتحاد الشغل التونسي يحث سعيد على الإسراع بتعيين رئيس للوزراء

حث اتحاد الشغل في تونس الثلاثاء الرئيس قيس سعيد على الإسراع بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة وقال إنه لا يمكن انتظار 30 يوما لتشكيل الحكومة.

تأتي دعوة اتحاد الشغل بعد 9 أيام من إقالة سعيد لرئيس الوزراء وتجميد البرلمان في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب.

ودافع سعيد عن تلك الخطوة قائلا إنها دستورية وتعهد بحكم البلاد بالتعاون مع رئيس جديد للوزراء، لكنه لم يعلن حتى الآن عن تكليف أي شخصية.

وقال سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أقوى القوى السياسية في تونس، “لا يمكننا الانتظار 30 يوما لإعلان الحكومة”.

وأضاف “علينا الإسراع في تشكيل الحكومة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية”.

ولم يعلن سعيد حتى الآن عن خارطة طريق لإنهاء فترة الطوارئ التي حددها في البداية بشهر واحد لكنه أوضح لاحقا في أمر رئاسي أنه يمكن تمديدها لشهرين.

المصدر: وكالة رويترز