عراجي: لتشديد اجراءات كورونا بدون إقفال البلد.. ومقبلون على أزمة دواء اذا لم تحل الحكومة المشكلة

قال رئيس لجنة الصحة النيابية في لبنان النائب عاصم عراجي بعد جلسة اللجنة “المقلق في موضوع وباء كورونا ان النسبة الايجابية للاصابات بدأت ترتفع واصبحت 5 في المئة بعدما كانت واحدا وايضا عدد المرضى في العناية بدأ بالارتفاع”. واكد “بدأت الاصابات ترتفع ويجب اخذ الموضوع على محمل الجد”.

وأضاف عراجي “بما ان الاصابات قد زادت وبدأ الناس الدخول الى غرف العناية، علينا في لبنان ان نشدد الاجراءات دون اقفال البلد لأنه غير وارد الان”، وتابع “انما لا نريد ان ترتفع الاصابات لنصل الى مكان يصبح عدد الاصابات التي تدخل الى غرف العناية مرتفعا ونحن في وضع قطاع صحي متهاو، فلا دواء والمستلزمات الطبية تعاني نقصا كبيرا والكلفة الاستشفائية مرتفعة”، واوضح “الاهم من ذلك ان عددا من الممرضين والممرضات ترك البلاد وهؤلاء لهم دور كبير في اقسام العناية، وحتى هناك اقسام عناية خاصة بكورونا اقفلت في عدد من المستشفيات”.

وتوقف عند ازمة الدواء، قال عراجي “وصلنا الى مرحلة خطيرة بسبب فقدان معظم اصناف الادوية المتعلقة بكل الامراض ولا سيما ادوية السرطان والامراض المزمنة والمستعصية لأن المستوردين لا يريدون استيراد الدواء الا بعد ان يصرف لهم مصرف لبنان متأخراتهم التي تناهز 500 مليون دولار، والمصرف يقول ان مستوردي الدواء يبالغون في تقديم فواتيرهم”، وتابع “اننا مقبلون على ازمة دواء خطيرة اذا لم تحل حكومة تصريف الاعمال الموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام