مقتل 11 من عناصر طالبان بواسطة قناصي الأمن الأفغاني في ولاية فراه ليلة أمس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 15:02
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث السبت المقبل 8:30 مساء في الذكرى الـ15 للانتصار الكبير في حرب تموز 2006
الإمام الخامنئي في مراسم تنصيب السيد رئيسي رئيساً لإيران: مشاركة الشعب أفشلت مؤامرة مقاطعة الانتخابات التي حاكها الأعداء
الإمام الخامنئي: أوصي رئيس الجمهورية بأن يحافظ على شعار الحكومة الشعبية ويكون إلى جانب وبين جميع فئات الشعب الإيراني
الإمام الخامنئي: يجب إقامة حوار صادق مع الشعب الإيراني والعمل لتقديم الحلول والبرامج له ومكافحة الفساد بشكل قاطع
الإمام الخامنئي: كل خطوة اقتصادية تقوم بها الحكومة الجديدة يجب أن تكون مستندة إلى خطة وبرنامج عام معد مسبقاً
الإمام الخامنئي: أوصي بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لأن الظروف لا تسمح بالتأخير في ذلك
الإمام الخامنئي: يجب تعزيز العمل الإعلامي وتقويته في مواجهة حرب الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية
السيد ابراهيم رئيسي: الشعب الإيراني سجل ملحمة جديدة في الانتخابات بثت اليأس في قلوب الأعداء
السيد رئيسي: رسالة الشعب الإيراني في الانتخابات كانت رسالة تغيير الوضع الراهن وهذا هو برنامج الحكومة الجديدة
السيد رئيسي: سنسعى لرفع العقوبات الظالمة لكننا يجب أن نتابع أيضاً المشاكل الداخلية ولن نربط حياة الأمة بإرادة الأجانب
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوجه رسالة إلى اللبنانيين اليوم الساعة 8:00 مساء لمناسبة الذكرى الأولى لانفجار المرفأ
الرئيس حسان دياب عشية 4 آب: تحقيق العدالة يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن كارثة انفجار مرفأ بيروت
الرئيس دياب: لبنان يمر بمرحلة خطيرة جداً وعلى الجميع الإدراك أنّ العدالة الحقيقية هي حجر الزاوية في حمايته من السقوط
السيد هاشم صفي الدين: على الجيش اللبناني اتخاذ قرار حاسم بعدم السماح لشرذمة قليلة بالتحكم بمصير أتوستراد حيوي
السيد صفي الدين: نحن ننتظر النتيجة النهائية التي سيخرج بها الجيش وبعدها يمكن أن نتحدث عن الأمور بشكل تفصيلي
السيد صفي الدين: المسلم به أن كرامة الناس هي فوق أي كرامة أخرى تدعى من أي جهة كانت
نقابة أصحاب الأفران في لبنان الشمالي تحذّر من الإقفال بسبب شح مادة المازوت
وسائل إعلام فلسطينية: قوات العدو تقتحم بلدة بير زيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة
إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم بحال الخطر في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة اليامون غرب جنين
مراسل المنار: توغل آليات صهيونية شرق خان يونس جنوب غزة وشرق حي الزيتون شرق القطاع
السفير الإيراني في بريطانيا ينتقد اتهام لندن لطهران بالمسؤولية عن حادث السفينة الإسرائيلية: إثارة التوتر لا تخدم أحداً
منظمة العفو الدولية: السعودية كثفت حملة القمع ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين ورفعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام منذ أواخر 2020
السفير الروسي في واشنطن يندد بعمليات طرد دبلوماسيين روس: الولايات المتحدة أصبحت مثابرة ومبدعة في هذا المجال
70% من الأميركيين البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
سلطات ووهان تعلن أنّها ستخضع جميع سكانها لفحوص بعد اكتشاف 7 حالات إصابة بكوفيد-19
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الإيرانية: إيران لن تتردّد في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنيّة وستردّ على أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: يجب أن تحقق البلاد التنمية وتصل الى الذروة وتصبح أنموذجا في المنطقة
السلطات الصينية تفرض إغلاقا على ملايين السكان لاحتواء أكبر تفش لكوفيد 19 منذ أشهر وتفرض قيودا على السفر
الرئيس الأفغاني أشرف غني: قرار واشنطن "المفاجئ" سحب قواتها هو الذي تسبب بتدهور الوضع الأمني في البلاد
وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 36 مسلحا من طالبان في غارة قرب مدينة لشكرغاه جنوبي البلاد
النيجر: مقتل 15 جندياً وفقدان أثر 6 آخرين إثر هجوم إرهابي في منطقة تورودي جنوب غرب البلاد
مسؤولون صينيون: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في وسط البلاد إلى ثلاثمئة وقتيلين
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مقتل 11 من عناصر طالبان بواسطة قناصي الأمن الأفغاني في ولاية فراه ليلة أمس (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
3 August، 2021
افغانستان
طالبان
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