مقتل 11 من عناصر طالبان بواسطة قناصي الأمن الأفغاني في ولاية فراه ليلة أمس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 15:02

مقتل 11 من عناصر طالبان بواسطة قناصي الأمن الأفغاني في ولاية فراه ليلة أمس (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 3 August، 2021
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