الجيش اللبناني ومخابراته ينفذون حملة مداهمات واسعة لمنازل مطلقي النار في احياء خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2021 - 01:52

الجيش اللبناني ومخابراته ينفذون حملة مداهمات واسعة لمنازل مطلقي النار في احياء خلدة

منذ 3 ساعة 1 August، 2021
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