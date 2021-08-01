ايران.. عشرات الوفود الأجنبية تشارك في أداء السيد رئيسي اليمين الدستورية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن “عشرات الوفود الاجنبية ستشارك في مراسم اداء الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية الخميس المقبل”. وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إن “عشرات الوفود من دول العالم سوف تشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، على مستوى رؤساء الدول الحكومات والبرلمانات ووزراء الخارجية والمبعوثين الخاصين، من بينهم الرئيس العراقي برهم صالح”.

وحول مشاركة وفد سعودي في هذه المراسم، قال خطيب زاده “لم أسمع أي تفاصيل بشأن مشاركة وفد من السعودية، ولا أستطيع تأكيد ذلك حتى اللحظة”. ومن المقرر أن تقام مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب، إبراهيم رئيسي بحضور 70 شخصية أجنبية.

المصدر: فارس