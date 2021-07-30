الولايات المتحدة: انتكاستان في يوم واحد لترامب

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتكاستين في يوم واحد، حيث تم الإفراج عن إقراراته الضريبية، وكشف وثائق تشجيعه على الادعاء زورا بأن هزيمته الانتخابية كانت “مشوبة بالفساد”.

ومهدت وزارة العدل الأمريكية الطريق أمام وكالة الإيرادات الداخلية لتسلم السجلات الضريبية لترامب إلى محققي الكونغرس وهي خطوة ظل ترامب يحاربها لفترة طويلة.

بينما شهدت البلاد تحولا مثيرا عن الإجراءات التي كانت تتخذ خلال إدارة ترامب لتجنب الخضوع لتدقيق الكونغرس، بعد سماح وزارة العدل بتسليم وثائق حول ترامب، لمحققين في الكونغرس.

وظهر الرئيس السابق في صورة من يسعى بقوة لحمل الوزارة على اتخاذ خطوة غير مسبوقة بالتدخل في محاولة لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، وذلك وفقا للملاحظات المكتوبة بخط اليد، التي دونها نائب وزير العدل ريتشارد دونو في ديسمبر ونشرها رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب اليوم الجمعة.

المصدر: وكالة رويترز