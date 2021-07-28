حريق القبيات يتوسع وإجلاء 17 شخصا أصيبوا بالاختناق في منازلهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 28 2021 - 18:44

حريق القبيات يتوسع وإجلاء 17 شخصا أصيبوا بالاختناق في منازلهم

منذ 10 mins 28 July، 2021
610164d72b3d7_IMG20210728WA0226
لبنان

تمكنت فرق الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني من اجلاء واسعاف 17 شخصا أصيبوا بحالات اختناق في منازلهم، في محيط الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى الساعة في احراج بلدة القبيات، وتم نقل اصابة الى مستشفى “السلام” في القبيات”.

يشار الى ان الصليب الاحمر شكل غرفة عمليات لمتابعة عملية اجلاء الاهالي الذين تقع منازلهم في محيط رقعة النار، ومواكبة آثار الحريق الاول من حيث الضخامة الكارثية في البلدة.

وتتابع طوافات الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني والمتطوعون من القبيات ومختلف المناطق العكارية، عملية اهماد النار التي توسعت باتجاه مساحات جديدة من منطقة جبل أكروم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة