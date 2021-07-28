حريق القبيات يتوسع وإجلاء 17 شخصا أصيبوا بالاختناق في منازلهم

تمكنت فرق الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني من اجلاء واسعاف 17 شخصا أصيبوا بحالات اختناق في منازلهم، في محيط الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى الساعة في احراج بلدة القبيات، وتم نقل اصابة الى مستشفى “السلام” في القبيات”.

يشار الى ان الصليب الاحمر شكل غرفة عمليات لمتابعة عملية اجلاء الاهالي الذين تقع منازلهم في محيط رقعة النار، ومواكبة آثار الحريق الاول من حيث الضخامة الكارثية في البلدة.

وتتابع طوافات الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني والمتطوعون من القبيات ومختلف المناطق العكارية، عملية اهماد النار التي توسعت باتجاه مساحات جديدة من منطقة جبل أكروم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام