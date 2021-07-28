70 شخصية أجنبية تشارك في مراسم أداء اليمين للرئيس الايراني المنتخب

صرّح عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي الايراني علي رضا سليمي أنه “لغاية الآن أعلن 70 شخصية أجنبية استعدادهم المشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي”، لافتاً الى أن العدد يتزايد سريعاً.

وقال سليمي، في تصريح ادلى به لمراسل وكالة أنباء “فارس” في الاشارة الى الاجتماع المغلق لمجلس الشورى الاسلامي، إن “اجتماع اليوم تناول موضوع مراسم أداء اليمين للرئيس المنتخب وتم اجراء التنسيقات اللازمة”.

وأضاف أن “70 شخصية اجنبية أعلنت استعدادها للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية لغاية الآن وان العدد يتزايد سريعاً”.

ورأى حضور هذا العدد في مراسم اداء اليمين بأنه “منقطع النظير”، لافتاً إلى أن “النقطة اللافتة هي أن “هنالك دولاً كانت علاقاتنا معها فاترة خلال الفترة الماضية اعلنت استعدادها للمشاركة في هذه المراسم”. واوضح أن مراسم اداء اليمين ستجري في الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينتش) من يوم الخميس 5 آب /اغسطس القادم في مجلس الشورى الاسلامي.

المصدر: فارس