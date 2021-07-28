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July 28 2021 - 12:12

دورة تدريبية لوزارة الصحة في بعلبك عن الإدارة الفعالة للقاحات الأطفال

منذ 30 mins 28 July، 2021
وزارة الصحة اللبنانية
لبنان

نظمت وزارة الصحة العامة بدعم من منظمة “اليونيسف” في قاعة “الروابي” في بعلبك، دورة تدريبية عن الإدارة الفعالة للقاحات الأطفال، شارك فيها الكادر الصحي والتمريضي والعاملون في مجال التحصين في المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظة بعلبك الهرمل.
وتخلل الدورة محاضرة لكل من طبيب قضاء بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن ومنسقة الرعاية الصحية الأولية صفاء سليمان، حول “أهمية التزام مواعيد اللقاحات لتحصين الأطفال من الإصابة بالأوبئة والأمراض، والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحقيق التمنيع المجتمعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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