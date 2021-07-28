“كبسولة زمنية” في روسيا لنقل معلومات الإنسان الرقمية إلى ورثته

يعمل مطورون ومبرمجون روس على تطوير “كبسولة زمنية” بهدف نقل البيانات الرقمية للأشخاص إلى ورثتهم بعد وفاتهم.

ويستخدم المطورون الروس تقنية يطلق عليها اسم “blockchain” من أجل تصميم “كبسولة زمنية” ستحمل معها بيانات ومعلومات الأشخاص الرقمية إلى الورثة وتجعلها متاحة عند الحاجة.

وبحسب الخبر الذي نشره موقع راديو وتلفزيون الشيشان، ستسمح “كبسولة الزمن” بالتخزين الآمن للبيانات والأصول الرقمية الخاصة بالأشخاص، مثل كلمات المرور على الشبكات التواصل الاجتماعي ومفاتيح محافظ “البيتكوين” ونقلها إلى الأحفاد أو الورثة بعد سنوات.

وقالت مبادرة التكنولوجيا الوطنية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن المشروع سيقدم ضمن فعاليات “أرخبيل 2121” في مدينة فيليكي نوفغورود الروسية.

وبدوره، أشار مدير المشروع دميتري إيزفكوف، إلى أنه في الوقت الحالي، يقوم المطورون بإنشاء موقع خاص بالخدمة، حيث يمكن للمستخدمين تخزين المعلومات الضرورية في شكل مشفر بشرط نقلها إلى أشخاص محددين بعد فترة زمنية معينة.

وبحسب المصدر فإن الحد الأدنى لفترة تخزين البيانات هي ستة أشهر فقط.

وسيتم تخزين البيانات المشفرة على بطاقات “SberCloud” ونسخها إلى مواقع أخرى، عند الحاجة، ويقدر الحجم التقريبي للاستثمارات في التنمية ضمن هذا المشروع بحوالي 3 ملايين روبل.

المصدر: سبوتنيك