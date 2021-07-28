بايدن: لبوتين مشاكل والهجمات السيبرانية من قبل روسيا قد تؤدي لـ”حرب بإطلاق نار”

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، “مشاكل”، فيما حذر من “حرب بإطلاق نار” بسبب ما وصفه بـ”الهجمات السيبرانية من قبل روسيا”.

وقال بايدن، أثناء زيارة قام بها الثلاثاء لمكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز: “إنه يعرف أن لديه مشاكل وهذا يجعله أخطر”.

وأشار بايدن، حسبما نقلته مجموعة الصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض، إلى أن الرئيس الروسي لا يمتلك شيئا إلا “الأسلحة النووية والنفط”.

وصرح متوجها إلى مسؤولين في الاستخبارات: “كما تعرفون كان لدي مؤخرا لقاء مع صديقي الوثيق فلاديمير بوتين… هو يعرف أنكم أفضل من فريقه وهذا الأمر يثير قلقا قويا لديه”.

وأضاف بايدن أن روسيا بدأت “تدخلاتها في انتخابات 2022 من خلال نشر معلومات مضللة”، مشيرا إلى أن هذه القضية تزداد أهميتها.

كما حذر بايدن من أن “الهجمات السيبرانية من قبل روسيا” قد تسفر عن نزاع عسكري، حيث اعتبر أنها يمكن أن تتسبب في يوم ما بـ”حرب بإطلاق نار”.

المصدر: وكالات