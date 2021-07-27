وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الهند

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إلى الهند، في زيارة سيطرح خلالها سجل نيودلهي على صعيد صون حقوق الإنسان.

وفي أول زيارة له إلى الهند بصفته وزير خارجية الولايات المتحدة، سيلتقي بلينكن الأربعاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار قبل توجهه إلى الكويت.

وستتناول المحادثات في نيودلهي التي لا تزال تداعيات الأمطار الموسمية بادية فيها، الجهود المشتركة لإنتاج لقاحات مضادة لكوفيد-19، والتغيّر المناخي، كما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن سجل الهند على صعيد حقوق الإنسان سيكون أحد الملفات التي ستطرح.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية