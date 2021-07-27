قتيل و4 مفقودين في انفجار في منشأة كيميائية في غرب ألمانيا

قتل شخص على الأقل واصيب 16 آخرون بجروح في انفجار في منشأة كيميائية في مدينة ليفركوزن في غرب ألمانيا، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للموقع، فيما ما زال 4 أشخاص في عداد المفقودين، كما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت شركة كورنتا المشغلة لمنشأة كيمبارك في بيان: “نأسف بشدة لهذا الحادث المأسوي ووفاة موظف”، مضيفة أن “جهود الإنقاذ تتواصل بكل طاقتها” للعثور على العمال الأربعة المفقودين.

ووقع الانفجار قرابة الساعة 09,00 صباحا بالتوقيت المحلي (07,40 بتوقيت غرينتش) “لأسباب لا تزال مجهولة” وفق بيان الشركة.

وارسل التطبيق الألماني “نينا” المختص بتوجيه تحذيرات، تنبيها للأهالي بوجوب إغلاق جميع الأبواب والنوافذ، وعدم الضغط على شبكة هواتف اجهزة الطوارئ.

وأكدت كورنتا إن الحادث وقع في مكب ومحرقة النفايات التابعة لها في منطقة بويريغ بمدينة ليفركوزن، وهي منفصلة عن المنطقة الصناعية الرئيسية التي تضم العديد من الشركات الكيميائية مثل باير ولانكسيس وإيفونيك.

وكتبت سلطات مدينة ليفركوزن على “فايسبوك” أن 16 شخصا اصيبوا بجروح في الحادث، 4 منهم في حالة خطيرة”.

المصدر: ا ف ب