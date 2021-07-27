رئيس مجلس النواب الليبي يدعو لجلسة الاثنين المقبل للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 16:44
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الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يواصل في مجلس النواب الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة
النائب رعد بعد لقاء الكتلة للرئيس ميقاتي: كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد تعاونها الجدي للإسراع في تشكيل حكومة الضرورة
النائب رعد: أكدنا اهمية أن تضم الحكومة وزراء ذات اختصاص وخبرة في ميدان العمل وليس وراء المكاتب
النائب رعد: ثلاثة أمور يجب على الحكومة ان تعالجها، أولا:اختيار الوزراء بالشكل الذي يعيد تظهير قدرة الدولة
النائب رعد: المعيار الثاني للتشكيل: العناية بالشأن الاجتماعي وتأمين المحروقات والمواد المعدة للاستقرار الخدماتي
النائب رعد: المعيار الثالث للتشكيل: تسريع انفاذ القوانين الاصلاحية التي اقرها المجلس النيابي
الرئيس بري: أمل أن تسير الامور في الاتجاه الإيجابي بما يفضي إلى تشكيل حكومة انقاذية للبلد
الاتحاد الأوروبي حث النخبة السياسية في لبنان على تشكيل حكومة دون تأخير وان تتمتع بالمصداقية والكفاءة
رئيس الحكومة التونسيّة هشام المشيشي: سأتولّى تسليم المسؤوليّة إلى الشخصيّة التي سيُكلّفها السيّد الرئيس لرئاسة الحكومة
مراسل المنار: مقاومون فلسطينيون أطلقوا النار بشكل مباشر باتجاه آليات لجيش الاحتلال في مدينة جنين في الضفة
عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته
الفصائل الفلسطينية: لن نسمح باستمرار فرض الحصار على قطاع غزة
مكتب وزير الحرب الإسرائيلي: بيني غانتس يبحث في باريس الاسبوع الحالي الأزمة في لبنان والملف الإيراني وبرنامج "بيغاسوس"
رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف يزور دمشق اليوم لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين
وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال وتفكيك شبكة تعمل لحساب الموساد الإسرائيلي مع شحنة ضخمة للأسلحة بعد دخولها البلاد
وزارة الأمن الإيرانية: الأسلحة المصادرة تشمل مسدسات وبنادق ورصاص وقنابل يدوية لإثارة الاحتجاجات
بايدن خلال استقباله الكاظمي: لن نكون مع نهاية العام في مهمة قتالية في العراق
بايدن خلال استقباله الكاظمي: تعاوننا ضد الارهاب سيتواصل حتى في هذه المرحلة الجديدة التي نبحثها
الخارجية الروسية تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى إزالة آثارها من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا
الرئاسة الكوريّة الجنوبيّة: اتّفقت كوريا الشماليّة وكوريا الجنوبيّة على إعادة قنوات الاتّصال المتوقّفة بينهما حاليّاً
الدفاع الأفغانية: مقتل 187 إرهابيا من طالبان وإصابة المئات منهم جراء عمليات قوات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية
اليونيسف: سوء التغذية الشديد يهدد أكثر من نصف مليون طفل في مدغشقر
الأمين العام لحلف الأطلسي يدعو إلى التفاوض على "تسوية" بشأن أفغانستان
تظاهرات في اسبانيا والمكسيك والارجنتين دعما للحكومة الكوبية في مواجهة سياسة الحصار الاميركي المستمرة ضد الدولة
3 آلاف إثيوبي من أمهرة يعبرون الحدود إلى السودان طلبا للجوء
المنظمة الدولية للهجرة.: قضى ما لا يقل عن 57 مهاجرا كانوا يسعون الى بلوغ أوروبا غرقا قبالة ليبيا
الهند تسجل أدنى ارتفاع يومي بإصابات كورونا منذ 132 يوما: 29689 حالة إصابة خلال آخر 24 ساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
إنسحاب لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف من أولمبياد طوكيو رفضا لمواجهة لاعب اسرائيلي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الهند: مقتل 44 شخصا وفقدان العشرات في حوادث انزلاق تربة نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في غرب البلاد
إعصار محمل بأمطار غزيرة يضرب تايوان والصين
النشاط التجاري في منطقة اليورو يسجل أسرع معدل نمو له منذ 21 عاما خلال شهر تموز
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
رئيس مجلس النواب الليبي يدعو لجلسة الاثنين المقبل للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
27 July، 2021
رئيس مجلس النواب الليبي
ليبيا
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