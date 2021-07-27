رئيس مجلس النواب الليبي يدعو لجلسة الاثنين المقبل للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 16:44

رئيس مجلس النواب الليبي يدعو لجلسة الاثنين المقبل للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 27 July، 2021
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