حركة طالبان تعلن إسقاط مروحية للقوات الأفغانية في معارك بهلمند ووزارة الدفاع تقول إنها تحطمت بعد هبوط اضطراري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 09:42

حركة طالبان تعلن إسقاط مروحية للقوات الأفغانية في معارك بهلمند ووزارة الدفاع تقول إنها تحطمت بعد هبوط اضطراري

منذ 44 mins 27 July، 2021
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