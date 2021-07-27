حركة طالبان تعلن إسقاط مروحية للقوات الأفغانية في معارك بهلمند ووزارة الدفاع تقول إنها تحطمت بعد هبوط اضطراري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 09:42
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رئاسة الجمهورية اللبنانية: نجيب ميقاتي مكلفاً تشكيل الحكومة بـ72 صوتاً في الاستشارات النيابية
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي: أريد ثقة الشعب اللبناني لأنه ليس بإمكاني صنع العجائب لوحدي
ميقاتي: المهمة صعبة ويجب ان تتضافر جهود الجميع ومن يملك حلا فليتفضل ويساعد وليبتعد الجميع عن المهاترات
ميقاتي: الخطوة صعبة ولكن أنا مطمئن ولو لم يكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة لم أكن لأقدم على ذلك
الرئيس ميقاتي يلتقي الرئيس حسان دياب ويجري اتصالا هاتفيا بالرئيس سليم الحص ويبحث معهما حيثيات تشكيل الحكومة
الرئيس بري: أمل أن تسير الامور في الاتجاه الإيجابي بما يفضي إلى تشكيل حكومة انقاذية للبلد
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: نتمنى للرئيس نجيب ميقاتي التوفيق بوضع البلد على سكة الانقاذ والعين على التأليف
الاتحاد الأوروبي حث النخبة السياسية في لبنان على تشكيل حكومة دون تأخير وان تتمتع بالمصداقية والكفاءة
اعلان حظر تجول في تونس من السابعة مساء الى السادسة صباحا
رئيس الحكومة التونسيّة هشام المشيشي: سأتولّى تسليم المسؤوليّة إلى الشخصيّة التي سيُكلّفها السيّد الرئيس لرئاسة الحكومة
اليونيسف: سوء التغذية الشديد يهدد أكثر من نصف مليون طفل في مدغشقر
الرئاسة الكوريّة الجنوبيّة: اتّفقت كوريا الشماليّة وكوريا الجنوبيّة على إعادة قنوات الاتّصال المتوقّفة بينهما حاليّاً
المنظمة الدولية للهجرة.: قضى ما لا يقل عن 57 مهاجرا كانوا يسعون الى بلوغ أوروبا غرقا قبالة ليبيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
إنسحاب لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف من أولمبياد طوكيو رفضا لمواجهة لاعب اسرائيلي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الرئيس التونسي قيس سعيد: هناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل ولا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة
سعيد: هناك من يعتقد ان الدولة لقمة سائغة وهناك لصوص يحتمون بالنصوص في البلاد
سعيد: الاوضاع بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة وأنا لم أحل البرلمان بل علقت أعماله
فرنسا تدعو القوى السياسية في تونس الى تجنب اي شكل من أشكال العنف ودعم المكاسب الديمقراطية
العراق: انطلاق عملية أمنية للحشد الشعبي والقوات العراقية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: أعداء الجمهورية الإسلامية يتكلمون فقط إلاّ أنهم عاجزون في الميدان
المبعوث الاميركي الخاص لإيران روبرت مالي: الضغوط الأميركية القصوى التي أطلقها الرئيس ترامب ضد إيران فشلت فشلاً ذريعاً
روبرت مالي: الضغوط الأميركية على إيران أضرّت بمصالح أميركا على صعيد العالم
إنسحاب لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف من أولمبياد طوكيو رفضا لمواجهة لاعب اسرائيلي
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 341 اصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
إنسحاب لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف من أولمبياد طوكيو رفضا لمواجهة لاعب اسرائيلي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الهند: مقتل 44 شخصا وفقدان العشرات في حوادث انزلاق تربة نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في غرب البلاد
إعصار محمل بأمطار غزيرة يضرب تايوان والصين
النشاط التجاري في منطقة اليورو يسجل أسرع معدل نمو له منذ 21 عاما خلال شهر تموز
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
حركة طالبان تعلن إسقاط مروحية للقوات الأفغانية في معارك بهلمند ووزارة الدفاع تقول إنها تحطمت بعد هبوط اضطراري
منذ 44 mins
27 July، 2021
افغانستان
الحكومة الافغانية
طالبنان
هلمند
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