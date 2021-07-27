شرطة هايتي تبحث عن قاضية سابقة في قضية اغتيال الرئيس مويز

أعلنت شرطة هايتي أنها تبحث عن القاضية السابقة وينديل كوك تيلوت بتهم القتل والتطاول على القتل والسطو المسلح في إطار التحقيقات في قضية اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

وأصدر المدعي العام في العاصمة بورت أو برانس مذكرة اعتقال بحق وينديل كوك تيلوت.

يذكر أن كوك تيلوت كانت من بين القضاة الثلاثة الذين أعلن الرئيس مويز عن إقصائهم في مطلع السنة الجارية، للاشتباه بمشاركتهم في تآمر بهدف الانقلاب عليه، وذلك في أعقاب إعلان المعارضة القاضي في المحكمة العليا جوزيف ميسين جان – لويس رئيسا مؤقتا، سعيا لعزل الرئيس مويز في فبراير الماضي.

وكان القضاة قد اعتبروا خطوة مويز آنذاك غير دستورية، وأعلنوا إضرابا استمر عدة أشهر.

وفي أعقاب اغتيال جوفينيل مويز في هجوم مجموعة من المسلحين على مقره في 7 يوليو الجاري، رشح بعض الساسة المعارضين القاضية كوك تيلوت لتكون رئيسة مؤقتة للبلاد.

المصدر: نوفوستي