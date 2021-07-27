المجلس الأعلى للقضاء بتونس: أكدنا في لقائنا بالرئيس ضرورة استقلالية القضاء والنأي به عن التجاذبات السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 05:28

المجلس الأعلى للقضاء بتونس: أكدنا في لقائنا بالرئيس ضرورة استقلالية القضاء والنأي به عن التجاذبات السياسية

منذ 4 ساعة 27 July، 2021
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