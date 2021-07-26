مراسل المنار: أثناء قيام المواطن بلال عطية بتعبئة مادة البنزين داخل منزله في منطقة باب الرمل شب فيه حريق مفاجئ تسبب بحروق بالغة في جميع أنحاء جسده وهو الآن وضعه حرج داخل مستشفى السلام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2021 - 11:52
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مراسل المنار: أثناء قيام المواطن بلال عطية بتعبئة مادة البنزين داخل منزله في منطقة باب الرمل شب فيه حريق مفاجئ تسبب بحروق بالغة في جميع أنحاء جسده وهو الآن وضعه حرج داخل مستشفى السلام
منذ 44 mins
26 July، 2021
احتجاجات طرابليس
المواطن بلال عطية
باب الرمل
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