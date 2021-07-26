مراسل المنار: أثناء قيام المواطن بلال عطية بتعبئة مادة البنزين داخل منزله في منطقة باب الرمل شب فيه حريق مفاجئ تسبب بحروق بالغة في جميع أنحاء جسده وهو الآن وضعه حرج داخل مستشفى السلام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 26 2021 - 11:52

مراسل المنار: أثناء قيام المواطن بلال عطية بتعبئة مادة البنزين داخل منزله في منطقة باب الرمل شب فيه حريق مفاجئ تسبب بحروق بالغة في جميع أنحاء جسده وهو الآن وضعه حرج داخل مستشفى السلام

منذ 44 mins 26 July، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة