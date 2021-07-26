الحريري من بعبدا: سميت الرئيس ميقاتي وآمل أن يتم تكليفه اليوم لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2021 - 11:52

الحريري من بعبدا: سميت الرئيس ميقاتي وآمل أن يتم تكليفه اليوم لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن

منذ 55 mins 26 July، 2021
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