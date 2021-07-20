الفيضانات تجتاح 12 مدينة وسط الصين

اجتاحت الأمطار الغزيرة إقليم خنان بوسط الصين اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى فيضان أنهار رئيسية وإغراق شوارع 12 مدينة وإغلاق معبد شاولين ذي الشهرة العالمية.

ويتعرض الإقليم المكتظ بالسكان، والذي تبلغ مساحته مثلي مساحة النمسا، لعواصف منذ أيام في موسم مطير نشط بشكل غير معتاد.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين، لكن الحياة اليومية لسكان الإقليم البالغ عددهم 94 مليون نسمة انقلبت رأسا على عقب بسبب توقف وسائل النقل.

وجرى تعليق خدمات القطارات وكذلك إغلاق العديد من الطرق السريعة، كما تأخرت رحلات طيران أو ألغيت.

المصدر: وكالات