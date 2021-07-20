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July 20 2021 - 16:32

كابولوف: لدى روسيا حقائق عن تعاون أمريكي مع “داعش” في أفغانستان

منذ 44 mins 20 July، 2021
زامير كابولوف
أخبار دولية - روسيا

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، إن روسيا تلقت معلومات حول وقائع محددة تثبت تعاون الولايات المتحدة مع تنظيم “داعش” في أفغانستان.
وأضاف كابولوف، في نقاش اليوم لنادي “فالداي” الدولي عبر الإنترنت: “وأنا متأكد من أن هذا التعاون وقع بالفعل. ونحن بدأنا نتحدث عن ذلك، بعد تلقينا معلومات محددة للغاية حول وقائع التعاون هذه. وتضمن الوقائع، الإشارة إلى حوادث إعادة تحميل المروحيات بالأسلحة. لقد حصلنا على هذه المعلومات من السكان المحليين في أفغانستان، بما في ذلك من زعماء محليين لم يفهموا سبب قيام المروحيات بتزويد المناطق التي يحتلها تنظيم داعش بالسلاح والذخيرة”.

المصدر: تاس

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