مجدداً.. وزارة الاقتصاد ترفع سعر ربطة الخبز

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي: “حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك استنادا الى ارتفاع سعر صرف الدولار، والى أسعار المحروقات وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الافران الى مراكز البيع، واستنادا الى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادا للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقا لما يلي:

– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 850 غرام بسعر 4250 ل.ل. كحد أقصى.

ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 360 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحد أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنه عن 850 غرام بسعر 4500 ل.ل. كحد أقصى.

ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 360 غرام بسعر 3000 ل.ل. كحد أقصى” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام