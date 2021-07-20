الخارجية الروسية: الاستيلاء بالقوة على السلطة في أفغانستان قد يكون امراً واقعيا في حال لم يحدث تقدم في عملية المصالحة بين الأفغان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2021 - 14:20

الخارجية الروسية: الاستيلاء بالقوة على السلطة في أفغانستان قد يكون امراً واقعيا في حال لم يحدث تقدم في عملية المصالحة بين الأفغان (سبوتنيك)

منذ 27 mins 20 July، 2021
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