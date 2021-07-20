الخارجية الروسية: الاستيلاء بالقوة على السلطة في أفغانستان قد يكون امراً واقعيا في حال لم يحدث تقدم في عملية المصالحة بين الأفغان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2021 - 14:20
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الحكومة الإيرانية: مسؤولية أي تأخير في مسألة الإفراج عن السجناء بين طهران وواشنطن تقع على عاتق الحكومة الأميركية
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وزارة الصحة العامة: 215 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
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تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
بريطانيا ترفع القيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19 بشكل شبه كامل على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات
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تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
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هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الخارجية الروسية: الاستيلاء بالقوة على السلطة في أفغانستان قد يكون امراً واقعيا في حال لم يحدث تقدم في عملية المصالحة بين الأفغان (سبوتنيك)
منذ 27 mins
20 July، 2021
افغانستان
الخارجية الروسية
المصالحة بين الأفغان
طالبان
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