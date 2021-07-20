بريطانيا: 60% من مصابي كورونا في المستشفيات خضعوا للتطعيم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 20 2021 - 02:12

بريطانيا: 60% من مصابي كورونا في المستشفيات خضعوا للتطعيم

منذ 52 mins 20 July، 2021
"وول ستريت جورنال": نصف وفيات متحور "دلتا" في بريطانيا ملقحون بجرعتين
أخبار دولية - بريطانيا

ذكر كبير المستشارين العلميين في بريطانيا باتريك فالانس أن 60٪ من الذين يدخلون المستشفى جراء إصابتهم بفيروس كورونا، مطعمون بشكل كامل ضد الفيروس.
وأشار إلى أنه “في ما يتعلق بعدد الأشخاص في المستشفى الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، فإننا نعلم أن حوالي 60٪ منهم مصابون بفيروس كوفيد”.
ورفعت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين قيود كورونا بما فيها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
وحث رئيس الوزراء بوريس جونسون المواطنين على توخي الحذر وتلقي التطعيم، ذلك على خلفية المنحنى المتصاعد للإصابات، حيث سجلت أكثر من 48 ألف إصابة جديدة خلال يوم واحد.

المصدر: رويترز

التعليقات

ذات صلة