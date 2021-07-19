حزب الله يدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر: الرد الحاسم على هذه الجرائم هو بوحدة العراقيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 19 2021 - 23:56

حزب الله يدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر: الرد الحاسم على هذه الجرائم هو بوحدة العراقيين

منذ 54 mins 19 July، 2021
حزب الله
العراق - عربي وإقليمي - لبنان

يدين حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العراقيين الأبرياء ‏في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى المبارك وأثناء تأدية المسلمين مناسك الحج ‏الأعظم‏ في جبل عرفة، وأوقع بينهم عشرات الشهداء والجرحى المظلومين‎.‎

ويرى حزب الله في هذا العمل الجبان عودة لسياسة القتل والإجرام التي تنتهجها ‏منظمات التكفير والإرهاب ورعاتها الدوليون والاقليميون والتي لا تكن للشعب ‏العراقي الأبي إلا السوء والضرر‎ .‎

وأضاف حزب الله “ان الرد الحاسم على هذه الجرائم والمؤامرات هو بوحدة العراقيين وتكاتفهم وعملهم ‏الدؤوب لملاحقة المجرمين والقضاء عليهم‎”، وختم “إن حزب الله إذ يعلن تضامنه مع الشعب العراقي الشقيق، يسأل الله الرحمة للشهداء ‏والشفاء للجرحى، ولأعداء العراق الخزي والعار‎”.

المصدر: العلاقات الإعلامية

التعليقات

ذات صلة