حزب الله يدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر: الرد الحاسم على هذه الجرائم هو بوحدة العراقيين

يدين حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العراقيين الأبرياء ‏في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى المبارك وأثناء تأدية المسلمين مناسك الحج ‏الأعظم‏ في جبل عرفة، وأوقع بينهم عشرات الشهداء والجرحى المظلومين‎.‎

ويرى حزب الله في هذا العمل الجبان عودة لسياسة القتل والإجرام التي تنتهجها ‏منظمات التكفير والإرهاب ورعاتها الدوليون والاقليميون والتي لا تكن للشعب ‏العراقي الأبي إلا السوء والضرر‎ .‎

وأضاف حزب الله “ان الرد الحاسم على هذه الجرائم والمؤامرات هو بوحدة العراقيين وتكاتفهم وعملهم ‏الدؤوب لملاحقة المجرمين والقضاء عليهم‎”، وختم “إن حزب الله إذ يعلن تضامنه مع الشعب العراقي الشقيق، يسأل الله الرحمة للشهداء ‏والشفاء للجرحى، ولأعداء العراق الخزي والعار‎”.

المصدر: العلاقات الإعلامية