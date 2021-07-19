حزب الله يدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر: الرد الحاسم على هذه الجرائم هو بوحدة العراقيين

يدين حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف المواطنين العراقيين الأبرياء في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى المبارك وأثناء تأدية المسلمين مناسك الحج الأعظم في جبل عرفة، وأوقع بينهم عشرات الشهداء والجرحى المظلومين.
ويرى حزب الله في هذا العمل الجبان عودة لسياسة القتل والإجرام التي تنتهجها منظمات التكفير والإرهاب ورعاتها الدوليون والاقليميون والتي لا تكن للشعب العراقي الأبي إلا السوء والضرر .
وأضاف حزب الله “ان الرد الحاسم على هذه الجرائم والمؤامرات هو بوحدة العراقيين وتكاتفهم وعملهم الدؤوب لملاحقة المجرمين والقضاء عليهم”، وختم “إن حزب الله إذ يعلن تضامنه مع الشعب العراقي الشقيق، يسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، ولأعداء العراق الخزي والعار”.
المصدر: العلاقات الإعلامية