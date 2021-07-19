مراسلنا : زحمة سير خانقة على اوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا، وحركة سير كثيفة من اوتوستراد الجية باتجاه صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2021 - 21:28
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حجاج بيت الله الحرام يبدأون مناسك الحج التي تقتصر للعام الثاني على التوالي على المقيمين في السعودية بسبب جائحة كورونا
الإمام الخامنئي في نداء الحج: في هذا العام حُرمت الأمة الإسلامية من نعمة الحج وخسرت الضيافة بالبيت الجليل
الإمام الخامنئي: للسنة الثانية يصبح الحج موسماً للفراق وبلاء المرض الوبائي وبلاء السياسات الحاكمة للحرم الشريف
الإمام الخامنئي: خطاب الجمهورية الإسلامية الذي يثير قلق عالم الإستكبار وغضبه هو الدعوة إلى المقاومة بوجه تدخل أمريكا
الإمام الخامنئي: فلسطين تسحب سيف القدس من غمده والقدس وغزة والضفة وأراضي 48 تمرغ أنف المعتدي بالوحل
الإمام الخامنئي: اليمن المحاصر والوحيد لم يستسلم للظالمين بل جعلهم مذعورين بما يبديه من اقتدار وابتكار
السيد عبد الملك الحوثي: لقد حل هذا العيد المبارك هذا العام في ظل ظروف عصيبة وتحديات كبيرة وأحداث جسام تعاني منها أمتنا
السيد عبد الملك: أمتنا الإسلامية بقدر ما تواجه من مخاطر ومشاكل وتحديات هي تمتلك مفاتيح الخلاص وعناصر القوة
السيد عبد الملك: من المؤسف ما أقدم عليه النظام السعودي الجائر من إيقاف الحج للعام الثاني في تجاوز مكشوف لأسس فريضة الحج
السيد عبد الملك: من جرائم النظام السعودي التي تخدم الأعداء عدوانه المستمر بإشراف أمريكي بريطاني على شعبنا المسلم العزيز
رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن: سعى الظالمون من بني أمتنا لإفساد مناسباتنا وأعيادنا بما صنعوه ببلادنا من مآسٍ وأحزان
الرئيس مهدي المشاط: أبارك لشعبنا بشائر النصر الكبير التي تنسجها سواعد أبنائكم وأخوانكم المرابطين في جميع الجبهات
أعداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل الصهيوني
الناطق باسم الجهاد الإسلامي: إصرار العدو على السماح باقتحام المسجد الأقصى في الأيام المباركة هو عدوان على المسلمين جميعا
الجبهة الشعبية: اقتحامات الأقصى والهجمة بالقدس هي عوامل تفجير للأوضاع وشعبنا لا يمكن أن يساوم على المقدسات
الإعلام العبري عن رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت: لا تغيير على الوضع الراهن في المسجد الأقصى ويمكن للمستوطنين اقتحامه
رئاسة الجمهورية اللبنانية تحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة الإثنين المقبل في 26 تموز وليوم واحد فقط
وزارة الصحة العامة: 215 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
الإجتماع الصحي في بعبدا: السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً
شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال إثر تفجير وقع في سوق شعبي بمدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد
رويترز نقلاً عن وسائل إعلام حكومية اثيوبية: اكتمال الملء الثاني لسد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الصناعة عماد حب الله: تقرر السماح للمصانع باستيراد المازوت بشكل مباشر ومن دون إجازة مسبقة
تهافت على محطات المحروقات عشية عيد الأضحى ما تسبب بعودة الطوابير إليها وعرقلة حركة السير على بعض الطرقات الرئيسية
ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا: لا مخزون كاف لدى محطات المحروقات لذلك ستتفاقم الأزمة نهاية الأسبوع
أبو شقرا: هناك مشكلة كبيرة تتعلق بمادة المازوت وهي موجودة بـ"القطارة" ولا تكفي حاجة السوق وهناك طلب كبير على المادة
الإعلام العراقي: شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال إثر تفجير عبوة ناسفة في سوق شعبي بمدينة الصدر شرق بغداد
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: العراق لا يحتاج إلى قوات أمريكية قتالية وإنما إلى مساعدة تدريبية واستخبارية
بريطانيا ترفع القيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19 بشكل شبه كامل على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات
رويترز نقلاً عن وسائل إعلام حكومية اثيوبية: اكتمال الملء الثاني لسد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مراسلنا : زحمة سير خانقة على اوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا، وحركة سير كثيفة من اوتوستراد الجية باتجاه صيدا
منذ 1 ساعة
19 July، 2021
الجية
الرميلة
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التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #الجية بسبب الازدحام على محطات المحروقات
الجيش اللبناني يقوم بفتح اوتوستراد الجية باتجاه الجنوب، وحالياً يتم العمل على فتح المسلك الآخر باتجاه بيروت
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