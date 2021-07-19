مراسلنا : زحمة سير خانقة على اوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا، وحركة سير كثيفة من اوتوستراد الجية باتجاه صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 19 2021 - 21:28

مراسلنا : زحمة سير خانقة على اوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا، وحركة سير كثيفة من اوتوستراد الجية باتجاه صيدا

منذ 1 ساعة 19 July، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة