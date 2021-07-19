اعتصام في طرابلس احتجاجا على أزمة المحروقات

اعتصم العشرات من سائقي السيارات العاملة على المازوت عند مدخل مدينة طرابلس الجنوبي شمال لبنان وقطعوا الطريق بشكل جزئي.

وشارك في الاعتصام نقيب سائقي السيارات العمومية في الشمال شادي السيد، الذي سأل عن سبب إقفال معظم المحطات في مدينة طرابلس والجوار، وقال “هذا الاغلاق مشبوه ويخفي احتكارا مرفوضا للمازوت والبنزين”.

وقال السيد “سنرفع صوتنا في وجه الاحتكار لنؤكد ان معظم المحطات تخزن المحروقات من دون حسيب ولا رقيب، فيما تبقى وزارة الإقتصاد في كوما غير مبررة ومرفوضة”، وطالب “الجيش بالتدخل لحماية السائقين من تجار الموت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام