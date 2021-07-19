أسعار الذهب عند قاع أسبوع تقريبا مع استعادة الدولار الهيمنة

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أسبوع تقريبا، إذ فضل المستثمرون الدولار ملاذا وسط مخاوف من أن انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورنا قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1804.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو تموز عند 1801.46 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1804.10 دولار.

قال هارشال باروت كبير مستشاري أبحاث جنوب آسيا في ميتالز فوكاس “قوة الدولار تحد من الاتجاه الصعودي للذهب، وما زال نوعا ما يمثل أحد العوامل المعاكسة الرئيسية.

“هناك مخاوف تنجم عن السلالة دلتا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي. لذا، فإن تدفقات الملاذ الآمن الأساسية تذهب أيضا إلى الدولار والسندات”.

ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

يكافح العديد من البلدان، لا سيما في آسيا، لكبح جماح السلالة دلتا شديدة العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 25.37 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2638.44 دولار، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1093.40 دولار.

المصدر: رويترز