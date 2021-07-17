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July 17 2021 - 23:38

3 جرحى في إشكال على خلفية تعبئة وقود في بحنين المنية

منذ 50 mins 17 July، 2021
المنار
المنار
لبنان

أصيب 3 أشخاص بنتيجة إشكال تخلله إطلاق نار في بلدة بحنين ـ المنية، أمام إحدى محطات المحروقات في البلدة، إثر خلاف بين مواطنين على تعبئة خزانات سياراتهم بالوقود. إثنان من المصابين الثلاثة من آل وهبي نقلا إلى مستشفى الخير في المنية، والثالث من آل الدهيبي أصيب بطلق ناري في رقبته ما استدعى نقله إلى مستشفى سيدة المعونات في جبيل، ووصفت حالته بالدقيقة.

وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش وضربت طوقا أمنيا في المكان، والعمل جار على تعقب مطلق النار وتوقيفه، في حين شهد مكان الإشكال زحمة سير خانقة، وأجواء من التوتر بين المواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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